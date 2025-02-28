Под Волгоградом 125 кг свиного сырья превратили в 122 кг куриного фарша

На территории одного из волгоградских предприятий были выявлены нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на мясную продукцию, которая выработана из несоответствующего сырья. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Нарушения обнаружили в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» специалисты управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям. Выяснилось, что на предприятии для производства 122 кг замороженного куриного фарша использовали 125 кг полуфабриката мясной мелкокусковой свинины, что физически не представляется возможным.

По итогам проверочных мероприятий управление выдало организации предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Надзорное ведомство потребовало принять меры по их соблюдению. Что касается производственных эВСД, то они аннулированы.

Павел Фролов