В Саратовской области количество чиновников-пенсионеров выросло до 1,3 тысячи

В Саратовской области по состоянию на начало января текущего года количество пенсионеров составило 673,9 тыс. На это указывают данные статистической справки регионального отделения социального фонда.

В случае с 46,8 тыс. граждан речь идет о получателях пенсии по гособеспечению. Из этого количества 44 тыс. получают соцпенсию. Получателями выплат по гособеспечению являются также пенсионеры-госслужащие, которых в Саратовской области 1,3 тыс. человек.

В 2021 году количество таких граждан в регионе составляло порядка 1 тыс. Рост числа чиновников-пенсионеров в области начал фиксироваться в 2023 году. Тогда их насчитывалось 1,1 тыс. человек. Годом позже их было уже более 1,2 тыс.

Павел Фролов