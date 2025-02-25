В Астрахани увеличили сумму расходов до 5 млн для кандидатов в гордуму

Депутаты Астраханской областной думы проголосовали за увеличение предельной суммы расходов из избирательного фонда кандидатов в городскую думу до 5 млн руб., что вдвое больше прежней нормы. Соответствующее решение было принято на заседании регионального парламента 25 февраля под председательством Игоря Мартынова.

С 2020 года максимальная сумма расходов составляла 2,5 млн руб., до настоящего момента она не изменялась. Автор инициативы — руководитель регионального отделения фракции «Единая Россия» и вице-спикер думы Олег Петелин. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что изменения создадут благоприятные условия для кандидатов, расширят возможности предвыборной агитации и обеспечат прозрачность финансирования кампании.

Некоторые парламентарии поинтересовались, почему законопроект касается только кандидатов в гордуму Астрахани. Спикер Игорь Мартынов объяснил это экономической ситуацией в регионе и тем, что в этом году в области будут проходить лишь выборы в представительный орган областного центра. В результате за инициативу проголосовали 29 депутатов, четверо человек воздержались.

Нина Шевченко