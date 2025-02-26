В Саратовской области будут штрафовать за купание детей без присмотра

В Саратовской области приняли новый закон о безопасности купания для детей. Депутатам регионального парламента документ представил прокурор Иван Гусев.

По данным господина Гусева, в прошлом году утонули два ребенка, а в 2023 году — четыре. Все инциденты произошли из-за отсутствия присмотра взрослых и неспособности сверстников оказать помощь.

Прокуратура предложила запретить купание для детей младше 10 лет без сопровождения взрослых, а также организовать безопасное купание в детских лагерях. Иван Гусев отметил, что на сегодняшний день законодательные нормы в этой сфере отсутствуют.

Теперь оставивших детей до 10 лет на водоемах будут штрафовать. Размер санкции для родителей и должностных лиц составит от 3 до 5 тыс. руб. Для юридических лиц — 20 тыс. руб.

Депутаты поддержали предложение о введении административной ответственности для родителей и организаций, не соблюдающих требования по безопасности купания детей. Законопроект был одобрен сразу во втором чтении.

Никита Маркелов