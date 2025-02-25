Саратовский губернатор поручил перевести на региональный уровень три школы

Три школы Саратова передадут в госсобственность. Соответствующее поручение дал губернатор Роман Бусаргин, сообщает пресс-служба администрации города.

Речь идет о гимназиях № 89 и № 4, а также лицее математики и информатики. Проект перехода указанных образовательных учреждений на региональный уровень обсудили на комитете Саратовской гордумы по бюджетно-финансовым вопросам, экономике, использованию муниципальной собственности, местным налогам и сборам.

Благодаря передаче гимназий и лицея в госсобственность удастся расширить образовательные программы во взаимодействии со средними и высшими учебными заведениями. Также это позволит улучшить условия для учащихся.

Павел Фролов