Мэрия Саратова ищет телевизионщиков за 2,7 млн рублей

Администрация Саратова объявила два тендера на выпуск в эфир телевизионных сюжетов в новостных выпусках региональных и федеральных СМИ. Начальная максимальная цена контрактов — 2,7 млн руб. Соответствующие аукционы размещены на портале «ЕИС Закупки».

Согласно техническому заданию, СМИ требуется создать 32 телесюжета. Для первого контракта заказчик ищет телеканал с эфирным вещанием, охватывающий не менее 95% населения Саратовской области. Второй контракт предполагает наличие как эфирного, так и кабельного вещания, при этом охват должен составлять не менее 80%.

Сюжеты будут размещаться с понедельника по воскресенье в основных вечерних выпусках новостей, выходящих в рабочие дни с 17:00 до 23:00. Срок оказания услуг — с момента заключения контракта до 25 декабря 2025 года.

Нина Шевченко