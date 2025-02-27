В Саратова осужденную чиновницу обвинили в раздаче многодетным непригодной земли

Следователи завершили расследование дела против бывшей главы комитета по управлению имуществом Саратова Елены Салеевой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по региону.

Следствие считает, что с 2014 по 2015 год Елена Салеева предоставила многодетным семьям из поселка Воробьевка земельные участки для строительства домов, которые оказались непригодными для жизни. На этих участках не было коммуникаций.

В расследовании участвовали 20 следователей под руководством специалиста отдела по особо важным делам. Были допрошены более 200 свидетелей и потерпевших, проведено свыше 70 экспертиз, включая строительно-технические и почерковедческие.

Уголовное дело скоро будет передано в суд. В СКР отметили, что благодаря мерам, принятым следствием совместно с уполномоченными органами, к границам земельных участков были подведены сети электро-, водо- и газоснабжения, что решило проблемы более 1,3 тыс. многодетных семей.

В 2022 году Салеева получила пять с половиной лет колонии общего режима, будучи признана виновной во взятке (ч.6 ст.290 УК РФ) и превышении полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

Никита Маркелов