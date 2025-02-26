Саратовцы недовольны соцобеспечением, ЖКХ и здравоохранением

Чаще всего жители Саратовской области жалуются на социальное обеспечение, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, здравоохранение, уголовно-исполнительную систему, нарушения своих трудовых прав. Об этом в облдуме рассказала Уполномоченный по правам человека Надежда Сухова.

В 2024 году уполномоченному поступило 2264 обращения. Из них 484 касались обороны. Также людей беспокоят социальная защита и обеспечение, ЖКХ и благоустройство, медицинское обслуживание, вопросы образования, права детей. Чаще всего обращаются жители областного центра (58%), затем Энгельса (9%).

В прошлом году на 19% выросло число обращений на тему льготного обеспечения лекарствами. Также саратовцев беспокоят вопросы неверного начисления пенсий и переселения из ветхого и аварийного жилья.

Депутат Артем Чеботарев (СРПзП) спросил, какие конкретно вопросы были связаны с СВО. Госпожа Сухова упомянула врачебные комиссии, социальные выплаты, а также установление мест нахождения бойцов.

«Особую гордость у меня вызывает случай, когда боец пропал, его нашли, включили в список на обмен и совсем недавно освободили из плена», — подчеркнула уполномоченная.

Депутат Александр Анидалов (КПРФ) указал на трудности, с которыми сталкиваются желающие проводить протестные мероприятия. Госпожа Сухова отметила, что обращений от граждан на тему нарушения соответствующего политического права к ней не поступало.

Станислав Денисенко (ЛДПР) отметил, что отделения почты «уходят» из небольших населенных пунктов, жители остро ощущают нехватку кадров. Сухова предложила решать проблему коллективно, на федеральном уровне.

Александр Ванцов («Родина») предложил Уполномоченной сложить полномочия, уступив место более достойному кандидату на этот пост. Председатель облдумы Алексей Антонов («ЕР») подытожил, что аппарат уполномоченного работает эффективно.

Татьяна Смирнова