Камеры поставили на паузу

В Волгограде приостановлен конкурс по выбору подрядчика, который бы предоставил МБУ «Северное» видеокамеры для платных парковок. Начальная максимальная цена контракта составляла 94 млн руб. Конкурс завершился 21 февраля, однако победитель так и не был определен из-за жалобы участника закупки московского ООО «Центр мобильных разработок» на условия аукциона. Сейчас жалоба рассматривается в региональном УФАС. Эксперты полагают, что юридических нарушений процедуры закупки в жалобе нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спорный конкурс на аренду парковочных камер объявило МБУ "Северное" администрации Волгограда

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Спорный конкурс на аренду парковочных камер объявило МБУ "Северное" администрации Волгограда

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Управление ФАС по Волгоградской области приостановило подведение итогов аукциона по оказанию услуг аренды комплексов фотовидеофиксации, обеспечивающих функционирование платных парковок в областном центре. Конкурс был объявлен МБУ «Северное» 11 февраля этого года и завершился в минувшую пятницу. Начальная максимальная цена контракта составляла около 94 млн руб. На участие в закупке подали заявки два претендента, они оба прошли в финал. В понедельник, 24 февраля, учреждение подвело итоги, согласно которым тендер выиграл подрядчик, предложивший наименьшую сумму за работы: 93,5 млн руб., указано на портале «ЕИС Закупки».

Второй участник — ООО «Центр мобильных разработок» (ЦМР), оставшийся солидарным с начальной максимальной ценой контракта, подал жалобу в антимонопольное ведомство. В заявлении генеральный директор компании Александр Литонов указал, что некоторые требования нарушают законы и ограничивают конкуренцию.

По данным Rusprofile, ООО «Центр мобильных разработок» зарегистрировано в Москве в апреле 2015 года. Александр Литонов руководит фирмой с октября 2024 года, также он является учредителем. Организация специализируется на разработке компьютерного программного обеспечения. Согласно финансовым показателям, с 2015-го по 2021 год выручка компании не превышала 618 тыс. руб., а прибыль — 62 тыс. руб. С 2022 года наблюдается положительная динамика. 2023 год ЦМР завершил с ростом выручки на 486% (137 млн руб.), прибыль увеличилась на 110% (26 млн руб.). Среди заказчиков: СПБ ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» и ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

На портале «ЕИС Закупки» указано, что жалоба ЦМР касалась противоречащих законодательству требований к техническим возможностям комплексов фотовидеофиксации; неопределенности в пункте о накоплении информации при отсутствии связи с системой; отсутствия подтверждения прав на использование программного обеспечения «Дорис Контроль»; недостатке информации в документации о том, как именно комплексы будут подключаться к центру обработки данных арендодателя. Также господин Литонов отмечает в жалобе, что круг потенциальных участников закупки снижается, поскольку интеграционную совместимость разрешено подтверждать только через лицензионные соглашения. К этой же проблеме он отнес отсутствие протоколов интеграции для подключения комплекса к другим системам. Последним, на что указал участник, стали требования к разработке одного и того же регламента, что также ограничивает конкуренцию.

В среду, 26 февраля, региональное управление антимонопольной службы рассмотрело жалобу ЦРМ. Однако постановление ведомства еще не опубликовано. Управляющий партнер юридической компании ЭНСО Алексей Головченко считает, что юридические нарушения в процедуре закупки отсутствуют. Он пояснил, что доводы участника касаются технических требований к процедуре фиксации нарушений подрядчика. Значимые эти доводы или нет, предстоит решать специалисту по фотовидеофиксации. «Скорее всего речь идет просто об использовании абсолютно разного оборудования разными подрядчиками. Это совершенно нормальная ситуация. Никак не похожая на признаки коррупции или сговора»,— заключил юрист.

Нина Шевченко