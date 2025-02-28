В 2025 году капитально отремонтируют 12 саратовских объектов здравоохранения

В этом году в Саратовской области подвергнут капремонту 12 объектов здравоохранения, среди которых поликлиники, ФАПы, терапевтические и хирургические корпуса районных больниц. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

По словам министра здравоохранения Саратовской области Владимира Дудакова, благодаря ремонту повысится качество оказания медпомощи, пребывание сотрудников и пациентов станет более комфортным. Господин Дудаков отметил: ранее в регионе никогда не ремонтировали так много объектов здравоохранения за год.

В настоящее время ремонтные работы можно наблюдать на восьми объектах. Так, в Петровской районной больнице специалисты ремонтируют четыре этажа терапевтического корпуса.

Павел Фролов