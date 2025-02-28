В Саратовской области 5 марта проверят систему оповещения населения

В Саратовской области на 5 марта запланирована комплексная проверка региональной системы оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Энгельсского района.

Проживающих в Саратовской области граждан призвали сохранять спокойствие в этот день. Плановая комплексная техпроверка системы оповещения проходит в России в марте и октябре.

По информации пресс-службы, с 10 до 11 утра 5 марта ожидается подача сигнала «Внимание всем!». В регионе будут работать электросирены и громкоговорители.

Павел Фролов