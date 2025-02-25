При диспансеризации у 2 тысяч жителей Саратовской области нашли рак

Министерство здравоохранения Саратовской области отчиталось, что жалоб от работников организаций региона не недопуск к диспансеризации не выявлено. Об этом сообщается в ответе на запрос «Ъ — Средняя Волга».

В документе за подписью замминистра здравоохранения региона Асят Выковой говорится, что по Трудовому кодексу сотрудники до 40 лет раз в три года имеют право на освобождение от работы на один рабочий день для прохождения диспансеризации. Ему нужно написать заявление работодателю и договориться о дне прохождения медосмотра, а затем предоставить справку, что он действительно был в медучреждении. Работники старше 40 лет имеют право на диспансеризацию раз в год. Тем, кто на пенсии или кому осталось пять лет до нее, доступны два отгула один раз в год.

«Информации о нарушении работодателями указанной статьи Трудового кодекса в министерстве здравоохранения области нет», — сообщает Асят Высова.

Ранее «Народный фронт» пожаловался президенту России Владимиру Путину на неудобную и формальную процедуру бесплатной диспансеризации. По результатам опроса 26 тыс. пациентов государственных поликлиник выяснилось, что 14,5% респондентов не приходят на осмотр, так как на это требуется несколько дней, а оплачиваемый выходной в этих случаях на предусмотрен. 13,6% граждан заявили, что не проходят диспансеризацию, так как, по их мнению, осмотр не включает необходимых исследований. Респонденты также отмечали случаи, когда в рамках диспансеризации нельзя было провести расширенный анализ крови (особенно онкомаркеров) и записаться на прием к профильному врачу, например к эндокринологу, окулисту или неврологу.

В ответе на запрос «Ъ — Средняя Волга» в минздраве Саратовской области сообщили, что диспансеризацию в регионе можно пройти в 60 медорганизациях, также работают 38 мобильных медицинских бригад для профилактических осмотров в отдаленных населенных пунктах. В 2024 году бригады выезжали 1 251 раз и успели осмотреть 29 377 человек.

Пройти диспансеризацию городской житель также может вечером и по субботам, сельчанин — утром и по субботам. Кроме того, в районных больницах в один из дней недели организован «вечерний» прием. Чтобы не отвлекаться, также организована «диспансеризация на рабочем месте». Для этого министерство здравоохранения заключило договоры с руководителями организаций, всего в 2024 году прошли осмотры 16,3 тыс. работников на 384 предприятиях.

Говоря о недостаточности списка анализов, которыми оперировал «Народный фронт», в минздраве подчеркнули, что в первый этап диспансеризации, который, по данным министерства, можно пройти в день обращения, включено исследование крови на холестерин, глюкозу, гемоглобин, флюорография, ЭКГ, измерение внутриглазного давления. Также женщинам можно сдать мазок и пройти скрининг на выявление злокачественных новообразований молочных желез; мужчинам — предстательной железы. В зависимости от возраста можно пройти и другие исследования. После этого ожидается осмотр терапевта. Второй этап диспансеризации предназначен уже для дополнительного обследования и уточнения диагноза, туда включаются уже врачи узких профилей: невролог, офтальмолог, хирург и другие, а также такие исследования как спирометрия, колоноскопия и так далее.

В министерстве здравоохранения Саратовской области сообщили, что в 2024 году при проведении диспансеризации в 15,5% случаев выявлены заболевания. У пациентов нашли 2 399 злокачественных новообразований, причем в 76% случаев злокачественные новообразования обнаружены на ранних стадиях. У 17,8 тыс. жителей региона нашли случаи артериальной гипертензии, у 6 тыс. — ишемическую болезнь сердца, у 3 тыс. — сахарный диабет.

Ольга Симонова