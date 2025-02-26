Со складами — на выход

Волгоградские власти уже более трех лет пытаются отсудить у торгующего сельхозтехникой и оборудованием чебоксарского ООО «Актив» комплекс складов на территории региона. Еще в мае 2024 года Арбитражный суд Волгоградской области признал отсутствующим право собственности на объекты недвижимости на спорном участке. По мнению суда, здания складов — в разрушенном состоянии, поэтому недвижимостью не являются. Следовательно, и право собственности на них ответчик утратил. В сентябре 2024 года инстанция приняла решение об отмене обеспечительных мер, принятых на время рассмотрения дела. Теперь регистрацию спорного участка можно менять, либо совершать с ним иные действия. ООО «Актив» пыталось оспорить решение в вышестоящих инстанциях. На данный момент ответчик подал жалобу в Верховный суд РФ, однако, по мнению экспертов, шансов отстоять право на участок у компании мало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Верховный суд поступила жалоба от чебоксарского владельца складов в Волгограде

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ В Верховный суд поступила жалоба от чебоксарского владельца складов в Волгограде

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Чебоксарское ООО «Актив», владелец складов по адресу: улица Дзержинского, 1а, в Волгограде, подал жалобу в ВС РФ на решение об изъятии участка, вынесенное Арбитражным судом Волгоградской области. Иск подавали волгоградские власти, по мнению которых компания утратила право собственности на недвижимость, так как здания на данный момент якобы разрушены. Из этого чиновники, а за ними и суды трех инстанций сделали вывод, что землю под ними следует изъять в муниципальную собственность.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Актив» зарегистрировано в Чебоксарах (Чувашская Республика) в 2019 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной деятельностью является покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Компания также занимается оптовой торговлей машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства, арендой и лизингом сельскохозяйственной и строительной техники. Также на «Актив» зарегистрирован товарный знак «Чебоксарские радиаторы», под которым выпускаются батареи и элементы системы отопления. Управляющей организацией компании является ООО «Концерн „Тракторные заводы“». В 2023 году выручка «Актива» составила 321 млн руб., чистая прибыль — 2,5 млн руб., что на 14% меньше, чем за предыдущий отчетный период. Среднесписочная численность персонала — 23 человека.

В 2022 году департамент муниципального имущества администрации Волгограда обратился в Арбитражный суд региона с иском к ООО «Актив» о признании отсутствующим права собственности компании на складской комплекс в Волгограде. В перечне объектов, ставших предметом разбирательств, числились площадка для хранения металла, здания складов ядохимикатов, лакокрасочных материалов, ГСМ и другие постройки. Истец просил обязать общество освободить три земельных участка совокупной площадью почти 11,5 га путем сноса шести складов и гаража. Свою позицию сторона волгоградских властей обосновала тем, что являющиеся предметом спора постройки — в разрушенном состоянии, а площадка вовсе не является объектом недвижимости. Привлеченный судом эксперт указал, что состояние строений не позволяет их использовать.

Пока шли разбирательства, в отношении спорного участка были приняты обеспечительные меры в виде запрета регистрировать сделки со спорным имуществом. В мае 2024 года Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск чиновников. В сентябре того же года сняли обеспечительные меры, мешавшие вернуть участок в муниципальную собственность. ООО «Актив» обжаловало решение, однако и Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, и Арбитражный суд Поволжского округа оставили решение первой инстанции в силе. По решению суда, участок должен быть возвращен в собственность государства.

ООО «Актив» обратилось в Верховный суд РФ. Будет профильная коллегия рассматривать жалобу или нет, пока не определено. В свою очередь, Арбитражный суд Волгоградской области по ходатайству ответчика отсрочил исполнение решения до 6 мая. Связаться с «Активом» и управляющей организацией «Ъ» не удалось.

«Истец заявляет, что спорные объекты либо являлись зданиями, но разрушены, либо изначально объектами недвижимости не являлись, а регистрация права на них была произведена незаконно»,— рассказал «Ъ — Средняя Волга» партнер юридической фирмы INTELLECT, руководитель практики «Недвижимость, энергетика и ЖКХ» Александр Латыев. «В случае с „площадкой“ мы наблюдаем ситуацию, ради разрешения которой в законодательстве и были прописаны нормы по признанию права отсутствующим. Случаи отказов признавать объектами недвижимости плоскостные площадки, пусть и зарегистрированные в реестре, начались еще в середине 2000-х годов»,— напомнил эксперт. По его словам, выводы судов о том, что разрушение зданий влечет прекращение права собственности на них и, как следствие, прекращение права на использование земельных участков, правомерны.

«Суды сделали очень смелое и недостаточно обоснованное утверждение, будто на такие иски не распространяется исковая давность, поскольку-де они не связаны с лишением владения. Однако сам же истец, помимо требований о признании прав на объекты отсутствующими, заявил и требование об освобождении земельных участков, и требование это было удовлетворено.

Совершенно непонятно, как в рамках одного и того же спора суды и утверждают о сохранении владения за истцом, и обязывают ответчика освободить участок. Если его обязывают освободить — значит, именно он его и занимает, другими словами — владеет»,— полагает юрист.

Господин Латыев обращает внимание, что в судебных актах полностью отсутствует описание возникновения права собственности ответчика на спорные объекты. Также, по словам эксперта, судьи не упомянули и положения Гражданского кодекса, которые подразумевают утрату строения и земли под ним в описанной ситуации. «Если постройка, располагающаяся на чужом земельном участке, была разрушена, у ее собственника есть пять лет на то, чтобы ее восстановить, прежде чем его можно будет выгонять с участка. Именно этими статьями должны были мотивировать свои требования об освобождении земли истцы, и именно на них должны были ссылаться суды при рассмотрении этой части требований. Судя по текстам судебных актов, о существовании этих статей забыли и стороны, и сами суды. А вопрос о том, как давно были разрушены здания и, соответственно, прошли ли эти пять лет, перед экспертами даже не ставился»,— подчеркнул Александр Латыев.

Эксперт также отметил, что перспектива передачи дела на рассмотрение коллегии ВС РФ крайне мала, так как частично судебные решения верны, а неправильная часть их выводов требует слишком тонкого анализа.

Светлана Федорова