Дефицит бюджета Саратова преодолел отметку в 1,8 млрд рублей

Депутаты Саратовской гордумы в ходе очередного заседания 28 февраля приняли поправки в бюджет текущего года.

По итогам заседания стало известно, что расходная часть увеличилась до 40,1 млрд руб., доходы составят 38,3 млрд руб. Дефицит бюджета Саратова достиг 1,8 млрд руб. — рост на 545,1 млн руб. Председатель комитета по финансам Александр Струков связал увеличение дефицита с необходимостью решения социальных задач.

Расходная часть предусматривает выделение 1,7 млрд руб. на ремонт дворов и 894,5 млн руб. на модернизацию «Саратовводоканала». В период с 2026 по 2027 год на «Водоканал» направят еще 2,3 млрд руб. Благоустройство Славянской площади обойдется в 7 млн руб., проект водоотведения в Увеке потребует затрат в размере 7,9 млн руб. В следующем году 150 млн руб. потратят на проектирование реконструкции городской станции аэрации.

Павел Фролов