В Саратове предлагают 45 млн рублей за реконструкцию сквера на 50 лет Октября

В Саратове объявили торги на благоустройство сквера по проспекту 50 лет Октября, между улицами Саперная и Дубовикова. Извещение опубликовало МБУ «Дорстрой», подрядчика выберут в марте.

Начальная максимальная цена контракта составляет составляет 45,4 млн руб., источник финансирования — городской бюджет. Работы предстоит завершить до августа 2025 года.

В рамках проекта демонтируют старое асфальтовое покрытие и заменят его на новые дорожки площадью более 4,3 тыс. кв. м. Бортовые камни установят на участке длиной свыше 2,3 км. Планируется создание велодорожки, площадки для выгула собак и укладка тактильной плитки.

Также предусмотрено озеленение: снос и обрезка старых деревьев, завоз нового грунта, устройство системы автополива, посадка однолетних растений и гидропосев на площади 15,7 кв. м.

Никита Маркелов