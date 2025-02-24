Саратовского врача обвинили в смерти 16-летней пациентки во время операции

Следственный отдел по Фрунзенскому району Саратова предъявил врачу одного из медучреждений областного центра обвинение в причинении смерти по неосторожности несовершеннолетней (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось, 7 сентября позапрошлого года в медучреждение в плановом порядке доставили 16-летнюю девочку. Врач взял за основу данные предварительного диагноза и результаты лабораторных, инструментальных исследований и решил провести операцию, во время которой несовершеннолетняя скончалась. Произошло это 11 сентября.

Комиссионная судебно-медицинская экспертиза показала, что действия врача состоят в прямой причинно-следственной связи со смертью девочки. Следователи СК продолжают заниматься сбором и закреплением доказательственной базы по уголовному делу.

Павел Фролов