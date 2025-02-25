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Председатель Астраханской облдумы призвал министров ходить на совещания

Председатель Астраханской областной думы Игорь Мартынов возмутился тому, что региональные министры пропускают рабочие встречи комитетов. Данный вопрос он поднял в ходе заседания 25 февраля.

Спикер регпарламента заявил, что министры сами перестали ходить на совещания, а также прекратили отправлять на них доверенных лиц. Он поинтересовался, с чем это связано, ведь разрешения на пропуски заседаний комитетов никто не давал.

«Если кто-то приходит у нас на соответствующий пост и, как это иногда бывает, на вопросы ответить не может, значит, будет тогда в думе выступать. Все это только затягивает процесс нашей работы и, думаю, ни к чему продуктивному это не приведет. Губернатор дает вам поручение принимать участие в заседании комитета, поэтому большая просьба это соблюдать», - прокомментировал господин Мартынов.

Нина Шевченко