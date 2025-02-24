На подготовку строительства коллектора в Саратове выделено 650 млн рублей

В Саратове объявлен аукцион на поиск подрядчика для строительства очистных сооружений ливневого коллектора в Глебучевом овраге. Максимальная цена контракта составляет 649,2 млн руб., источник финансирования — городской бюджет. Заявки принимаются до 5 марта, а результаты будут объявлены 7-го числа того же месяца.

Победителю предстоит выполнить подготовительные работы, обустройство подпорной стенки и установку буронабивных свай на очистные сооружения. Сроки выполнения работ — до 16 октября 2024 года. Заказчиком выступает комитет по строительству и инженерной защите администрации Саратова.

Ранее подобный аукцион объявили 1 марта 2024 года с максимальной ценой 2,24 млрд руб., не привлек желающих подрядчиков. Повторный аукцион выиграло ООО «Группа компаний «Монолиттехно», предложив выполнить работы за 2,06 млрд руб. Контракт был заключен 1 июля и расторгнут на следующий день по соглашению сторон.

Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко во время визита в Саратов предположила, что местные власти могли занижать данные о сбросах неочищенной воды в Волгу. Губернатор Роман Бусаргин назначил и. о. заместителя председателя правительства области Сергея Соколова ответственным за этот объект. Летом 2024 года глава региона сообщил, что строительство отложено из-за несоответствия объемов собираемой воды в проекте и фактической площади оврага.

Никита Маркелов