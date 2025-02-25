ВТБ сообщил о рекордной прибыли и росте клиентов в 2024 году

По итогам 2024 года ПАО «Банк ВТБ» (ВТБ) получил рекордные 551,4 млрд руб. чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. Рост составил 27,6% год к году, сообщила пресс-служба кредитной организации.

В IV квартале 2024 года чистая прибыль ВТБ выросла более чем в три раза (176,4 млрд руб.). Среди причин успеха называют продажу небанковского цифрового бизнеса, работу с заблокированными активами, а также переоценку портфеля ценных бумаг.

В декабре прошлого года банк изменил тактику выполнения целевого показателя в 100 млрд руб. Решение продиктовано изменением требований ЦБ. Так, от передачи заблокированных активов удалось выручить 21 млрд руб.

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сравнил события последних недель прошлого года с выходом на финал эстафеты с травмированной толчковой ногой. «Из-за ограниченности времени до конца года нам пришлось отказаться от четверных прыжков и сконцентрироваться на более простых элементах. Достижение годового таргета по чистой прибыли в прошлом году — это была дорожка ягудинских шагов, нежели сложный технический элемент»,— объяснил топ-менеджер.

Трехлетняя стратегия ВТБ, несмотря на обстоятельства, осталась неизменной. Среди приоритетов: масштабирование розницы, регионализация, технологический суверенитет и поддержка экономики РФ. Господин Пьянов напомнил, что 2024-й стал первый годом стратегии. По итогам периода группа ВТБ перевыполнила запланированные показатели по прибыли и количеству активных розничных клиентов. Число последних выросло на рекордные 5,2 млн, превысив 24,5 млн человек.

Число клиентов-представителей среднего и малого бизнеса выросло в 2024 году до 1,67 млн организаций и ИП. Также ВТБ обслуживает 24 тыс. крупнейших клиентов из числа юрлиц и 1,8 тыс. групп компаний. Охват рынка аналитики кредитной организации оценивают в 86%. Число клиентов-инвесторов «ВТБ Мои Инвестиции» выросло до 3,6 млн человек.

В 2025 году ВТБ планирует заработать порядка 430 млрд руб. Специалисты кредитной организации предполагают, что бизнес-план предстоит выполнить в жестких макроусловиях: прогноз по ключевой ставке ЦБ — 21% на весь год.

ВТБ планирует в этом году снижать кредиты физических лиц путем ограничений в потребительском неипотечном кредитовании ПСК (полная стоимость кредита) и ПДН (показатель долговой нагрузки). «Мы ожидаем падение, превышающее 10%. Корпоративные кредиты, поскольку они имеют более выгодный с точки зрения капитала взвес, будут прирастать более 10%. Всего по кредитам мы ожидаем прирост по нижнему уровню прогноза ЦБ (8-13%). Будем прирастать около 5-6%, по сути, маневрируя»,— поделился планами Дмитрий Пьянов.

Никита Маркелов