Построившая «уплывшую» велодорожку компания починит в Энгельсе дороги

Комитет ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района выбрал подрядчика для освоения почти 200 млн руб. на ремонте дорог в Энгельсе. Результаты конкурсов на получение подрядов опубликовали в ЕИС «Госзакупки».

21 февраля два договора заключили с местным ООО «Автодорожник». Стоимость первого составила 102,5 млн руб., что на 56 тысяч меньше начальной цены. Второй договор обошелся бюджету Энгельса в 73,45 млн руб., подрядчик сделал чиновникам скидку 44 тысячи рублей.

Согласно опубликованным в карточках закупок документам, «Автодорожник» должен обновить дорожное покрытие по первому контракту на пр. Химиков (от ул. Марины Расковой до пр. Строителей), пр. Энгельса (от ул. Тельмана до ул. Степная), ул. Российская (от 1-го пр. Студенческого до 2-го пр. Студенческого). Работы предстоит выполнить до 8 августа.

По второму договору нужно провести аналогичные и другие работы (дорожная разметка, установка дорожных знаков, остановок общественного транспорта и т. д.) на ул. Трудовая (от ул. Тихая до ул. Петровская), на ул. Петровская (от ул. Трудовая до ул. Горького), на ул. Коммунистическая (от ул. Пушкина до пл. Свободы), на ул. Заводская (от дома № 10 до дома № 2), на ул. Совхозная (от дома № 91 до ул. Путейская). Срок исполнения тот же — 8 августа.

По данным Rusprofile, ООО «Автодорожник» зарегистрировано в Энгельсе 8 сентября 2005 года. Учредителем и гендиректором является Дасим Рамалданов. По итогам 2023 года выручка компании снизилась на 35%, составив 1 млрд руб. Прибыль при этом снизилась на 89% — 3,5 млн руб.

Всего «Автодорожник» 29 раз становился ответчиком в арбитражных делах, большая часть которых связана с ненадлежащим исполнением обязательств. Напомним, в 2021 году организации предъявили претензии в связи с размытием велодорожки, соединяющей Энгельс с «Парком покорителей космоса» на месте приземления первого космонавта в Энгельсском районе. Указанные работы стоили региональному бюджету 249,6 миллиона рублей.

Никита Маркелов