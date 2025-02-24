Прокуратура обратила внимание на несвоевременную уборку снега в Кировском районе

Прокуратура Кировского района Саратова в ходе проверки выявила факты несвоевременной уборки снега. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ в отношении должностного лица МБУ «Служба благоустройства Кировского района». Сейчас материалы находятся на рассмотрении.

Надзорное ведомство поставило на контроль устранение нарушений. Если потребуется, прокуратура примет дополнительные меры реагирования.

Павел Фролов