В Саратове уволен зампред комитета по транспорту из-за жалоб на работу

В мэрии Саратова уволен заместитель председателя комитета по транспорту Алексей Матюшкин, сообщили в пресс-службе администрации города.

Решение было принято после критики работы транспортного комитета со стороны исполняющего обязанности главы города Михаила Исаева. Он отметил, что многочисленные жалобы жителей на проблемы в общественном транспорте стали причиной увольнения Матюшкина.

На совещании 26 февраля Михаил Исаев подчеркнул, что количество жалоб от горожан на работу транспортного комитета значительно возросло. «Жалобы сыплются как из рога изобилия»,— сказал он.

Никита Маркелов