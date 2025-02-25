Главе СКР доложат, почему в Волгограде группа мужчин с оружием нарушает порядок

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о промежуточных результатах проверки по сведениям о противоправных действиях группы мужчин в Волгограде. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Также Василию Семенову предстоит доложить о принятом по итогам проверочных мероприятий решении. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация о систематическом нарушении общественного порядка и ПДД группой мужчин в Волгограде. Они публично демонстрируют оружие, но компетентные органы бездействуют.

Павел Фролов