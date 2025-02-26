В Пензенской области расширили меру поддержки на отдых для детей участников СВО

В Пензенской области после вмешательства прокуратуры у детей участников СВО появилась возможность отдохнуть на Черноморском побережье вне зависимости от места жительства своего родителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно законодательству области, дети бойцов, которые погибли в ходе выполнения задач на передовой, вправе рассчитывать на летние каникулы на Черноморском побережье. Речь идет о несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет (включительно). При этом ранее такой отдых был доступен тем, чей родитель проживал в Пензенской области или был зарегистрирован по месту дислокации воинских частей в регионе.

Надзорное ведомство внесло представление председателю правительства области. В итоге в регионе расширили категорию получателей указанной меры поддержки.

Павел Фролов