Экс-губернатору отказали в кассации

Бывший пензенский губернатор Иван Белозерцев, экс-сенатор, владелец ГК «Биотэк» Борис Шпигель, а также предприниматели Антон Колосков и Евгения Шпигель должны заплатить государству почти 8,2 млрд руб. Соответствующее решение устояло в Первом кассационном суде общей юрисдикции. Иск к осужденным за дачу и получение взяток ответчикам подал заместитель Генерального прокурора РФ. Суды пришли к выводу, что средства были получены в результате договоренностей между чиновником и бизнесом, которые сделали «Биотэк» одним из главных поставщиков пензенского минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Белозерцев покинул пост губернатора Пензенской области в марте 2021 года "в связи с утратой доверия"

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Иван Белозерцев покинул пост губернатора Пензенской области в марте 2021 года "в связи с утратой доверия"

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Первый кассационный суд Общей юрисдикции оставил в силе решение нижестоящих инстанций по гражданскому иску заместителя генпрокурора Игоря Ткачева к экс-губернатору о взыскании с бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева, предпринимателей Бориса и Евгении Шпигель, а также Антона Колоскова и компаний ООО «Биотэк», АО «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибуторская корпорация "Биотэк"», ОАО «Фармация», ООО «Биосамарфарм» и ООО «Интермедфарм». Надзорное ведомство пришло к выводу, что упомянутые юридические и физические лица незаконно заработали порядка 9,9 млрд руб. Соответствующий иск поступил в Октябрьский райсуд Пензы в ноябре 2023 года.

В ходе разбирательства выяснилось, что будучи губернатором Пензенской области с мая 2015 по март 2021 года (снят с должности в связи с утратой доверия), Иван Белозерцев договорился с предпринимателем, бенефициаром группы компаний «Биотэк» Борисом Шпигелем (сенатором с 2003 по 2013 год) о лоббировании интересов в регионе. За использование административного ресурса чиновнику полагалось вознаграждение.

В результате «Биотэк» стал одним из крупнейших поставщиков учреждений минздрава Пензенской области. Группа компаний по итогам 2020 года заняла десятое место среди фармдистрибуторов России с выручкой 41,1 млрд руб. 2022 год компания завершила с убытком 1,6 млрд руб. Это произошло после ареста бенефициаров компании.

Действия Ивана Белозерцева в Генпрокуратуре расценили как коррупционные, целью которых было личное обогащение. В свою очередь, предприниматели и юрлица из числа ответчиков также получали незаконный доход, который легализовали за счет введения средств в оборот предприятий.

Всего, по данным надзорного ведомства, с мая 2015 года по март 2021-го ГК «Биотэк» заключили с областным минздравом и подведомственными учреждениями порядка 5 тыс. госконтрактов, совокупный доход от которых превысил 9,9 млрд руб. При этом действовали государственные структуры согласно указаниям главы региона, утверждают в Генпрокуратуре.

Ответчики заработали в результате нарушения антикоррупционного законодательства, средства подлежат взысканию в пользу государства, решил надзорный орган. Нелегальные доходы делились между всеми участниками сделок, именно поэтому замгенпрокурора подал иск и к бывшему губернатору, и к поставщикам пензенской системы здравоохранения. Разбирательство проходило в закрытом режиме.

В Январе 2024 года судья Екатерина Шмонина взыскала с ответчиков солидарно порядка 8,16 млрд руб.

Решение Октябрьского районного суда Пензы о взыскании 8,16 млрд обжаловали все обе стороны спора, однако Пензенский областной суд оставил его без изменений. Участники подали кассационные жалобы.

Между Иваном Белозерцевым и коммерческими структурами была «в устной форме достигнута договоренность о ведении совместного бизнеса, главной целью которого являлось незаконное обогащение под прикрытием гражданско-правовых договоров, утаивание от контролирующих органов нарушений запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством, получение дохода от посягающих на интересы общества действий», сообщили в Первом кассационном суде общей юрисдикции по итогам рассмотрения. Коллегия по гражданским делам приняла во внимание «наличие прямой причинно-следственной связи между источником формирования спорного имущества и его получателем, единство коррупционного события и поэтапность его реализации». В результате решение было оставлено без изменения. Получить комментарии ответчиков «Ъ» не удалось.

В январе 2024 года Измайловский райсуд Москвы приговорил экс-губернатора Белозерцева, а также бывшего сенатора Шпигеля к 12 и 11 годам строго режима соответственно. Каждому из них назначили штраф 450 млн руб. Их признали виновными в получении и даче взяток (ст. 290 и ст. 291 УК РФ). Мосгорсуд оставил приговор в силе, данных о подаче кассационных жалоб фигурантами нет. Евгения Шпигель и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков получили по восемь с половиной лет и штрафы по 60 млн руб. В ноябре 2024 года Преображенский районный суд Москвы освободил Бориса Шпигеля от наказания в связи с состоянием здоровья.

Никита Маркелов