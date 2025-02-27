ФСБ пресекла действия сотрудников РЖД, которые пользовались ботами на работе

Сотрудники УФСБ по Волгоградской области пресекли деятельность пяти работников локомотивного депо «Максим Горький» Приволжской дирекции тяги ОАО «РЖД», подозреваемых в попытке повлиять на критическую информационную инфраструктуру России.

По данным УФСБ, эти работники использовали специальные программы для успешного прохождения компьютерных тестов, необходимых для получения допуска к выезду на участки обслуживания. Тесты включают знание технических и распорядительных актов железнодорожных станций. Сотрудники депо приобрели и использовали так называемые «боты» — программы для автоматизации работы в системе, что стало нарушением.

В отношении пяти местных жителей возбуждены уголовные дела по статье о попытке повлиять на критическую информационную инфраструктуру России (ч.1 ст. 274.1 УК РФ). Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Никита Маркелов