Под Пензой хотят построить зерносушильный комплекс

В селе Рамзай Мокшанского района Пензенской области собираются возвести зерносушильный комплекс. Аукцион на разработку проектно-сметной документации появился на портале госзакупок.

Стартовая цена договора составляет 4,9 млн руб. Заказчик — Пензенский государственный аграрный университет. Заявки на аукцион принимаются до 11 марта. Проект необходимо изготовить в период до 30 сентября текущего года.

Подрядчику предстоит предусмотреть размещение комплекса, который включает в себя автоприем, норийную вышку, зерноочистительное отделение, зерносушилку и прочее. Также потребуется заняться инженерными изысканиями.

Павел Фролов