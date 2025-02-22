Главные новости за 17–22 февраля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

ООО «Кристалл-2001» прекратит эксплуатацию насосной станции в Гагаринском районе Саратова — договор аренды расторг суд. Представлявший в суде городские власти прокурор заявил, что договор аренды незаконен, так как был заключен без конкурса.

Власти Пензенской области не смогли через суд расторгнуть концессионное соглашение 2018 года с ООО «Маг Груп Пенза» на строительство в регионе крупного мусороперерабатывающего завода. Иск был подан в связи с тем, что сроки реализации проекта не исполнялись, а стоимость его при этом росла. Суд удовлетворил встречный иск компании об изменении условий концессии.

Депутаты Саратовской области предложили упростить процедуру получения бесплатных земельных участков многодетными семьями.

ФСБ России предотвратила теракт, планируемый украинскими спецслужбами против сотрудника правительства Саратовской области. Следственный отдел УФСБ России по Саратовской области возбудил уголовное дело.

Пензенское правительство утвердило порядок размещения рекламных баннеров.

Результаты лабораторных исследований проб воздуха в Саратове соответствуют гигиеническим нормативам, заявил Роспотребнадзор. Исследования проводились в шести точках всех районов города на 19 загрязняющих веществ.

На поддержку соцпроектов пензенских НКО выделят 17 млн руб. Средства направят на проекты, укрепляющие гражданское общество и решающие социальные задачи.

Глава СКР хочет знать, почему пензенского экс-полицейского обвинили в задержании неадекватного покупателя.

Астраханская прокуратура взыскала с ростовской фирмы 14 млн руб. за срыв контракта.

У подножья Мамаева кургана в Волгограде построят центр для поддержки бойцов СВО.

Сумму выплат по соцконтракту в Волгоградской области увеличили до 350 тыс руб.

Пензенский Роспотребнадзор призвал «Светофор» изъять из оборота творог и сыр. В феврале текущего года Россельхознадзор обнаружил компоненты, не соответствующие заявленному качеству в молочной продукции.

В Саратове кафе у Сенного рынка продают за 19 млн руб.

Суд по иску Росприроднадзора обязал администрацию Астрахани убрать свалку в Советском районе.

В саратовском Ртищево приостановили работу кафе на 45 суток. ИП устроил к себе на работу поваром гражданина Грузии, которому не разрешено работать в России.

Глава СКР хочет знать, почему житель Энгельса напал на ветерана боевых действий в Сирии.

Под Волгоградом планируют построить путепровод за полмиллиарда рублей. Подрядчик должен завершить работы до 1 июля 2027 года.

В Энгельсе возбудили дело из-за рухнувшей в подвал лестницы на ул. Ломоносова, 15.

В Саратове временно переселят жильцов из дома на ул. Новоузенской, 220 за 2,3 млн руб.

Замглавврача астраханской больницы осудят за хищение у сотрудников 1 млн руб. Она забирала у медперсонала стимулирующие выплаты якобы на нужды учреждения.

Пензенские власти хотят передавать в лесфонд неиспользуемые сельхоз земли.

Под Пензой подрядчика оштрафовали на 862 тыс. руб. за нарушение условий госконтрактов. В минувшем году ГБУЗ «Бессоновская РБ» заключило ряд госконтрактов на ремонт медучреждения в районном центре и врачебной амбулатории в селе Степановка. Работы оценили в более 16,8 млн руб.

Глава СКР хочет знать, почему волгоградцев переселили в ЖК без инфраструктуры. Со слов заявителей, администрация решила обеспечить их квартирами в ЖК «На Матросова» взамен непригодного для проживания жилья. Волгоградцы подчеркнули, что новостройки сильно удалены от места их проживания, в районе нет уличного освещения, объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

В Волгоградской области появились новые мировые судьи.

Астраханская служба занятости планирует трудоустраивать граждан за два месяца.

И.п. мэра Саратова поручил усилить работу по отлову безнадзорных животных. Михаил Исаев отметил: с начала текущего года в Саратове насчитывается 169 отловленных особей, однако сообщения о бездомных собаках на улицах продолжают поступать.

В Саратовской области за месторождение керамзитовой глины просят 50 млн руб.

В Саратовской области вырос в цене «средний» бензин и подешевел «дизель».

Лицей на проспекте Энтузиастов в Саратове капитально отремонтируют за 122 млн руб.

«Каспий» ищет подрядчика для ремонта трассы в Астраханской области за 502 млн руб.

Мэрия Астрахани благоустроит территорию на кольце по ул. Латышева за 61 млн руб. Там планируют установить стелу.

В Астрахани ищут СМИ, которое будет вещать о работе гордумы за 194 тыс. руб.

В Саратовской области будут наказывать за купание детей без присмотра. Инициативу депутатам представил замначальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Иван Гусев.

В квалификационную коллегию судей Саратовской области не пустят иноагентов. Глава профильного комитета областной думы Сергей Гладков («Единая Россия») объяснил, что раз поправки приняты на федеральном уровне, то в региональные нормативные акты необходимо внести изменения.

Адвокат бывшего мэра Астрахани Олега Полумордвинова Александр Карабанов сообщил, что потерпевшая сторона не имеет претензий к экс-чиновнику из-за отсутствия ущерба. Об этом стало известно на заседании суда, где предприниматель Роман Сарыев заявил, что действия Полумордвинова не принесли ему вреда. Ранее экс-градоначальника обвинили в мошенничестве на 27 млн руб.

В Саратове депутаты утвердили Михаила Орлова на должность вице-губернатора.

ООО «СП "Донское"» выплатило 45,7 млн руб. за вред почвам в Волгоградской области.

Следствие возбудило дело после гибели работника от утечки аммиака в Балакове.

Волгоградское УКС собирается отреставрировать зал обкома КПСС за 246 млн руб.

В Заводском районе Саратова хотят восстановить баню за 75 млн руб. В настоящее время баня на ул. Огородная, 160/1 не работает.

Под Астраханью будут судить жителя Кумертау за мошенничество в крупном размере.

В Волгоградской области в 2025 году появятся 50 экобоксов для сбора текстиля. Соответствующие работы проводятся в рамках акции «Добрые вещи».

Совкомбанк предоставит 200 млн руб. Волжскому в кредит для погашения долгов.

Астраханская ОЭЗ «Лотос» готова к сотрудничеству с партнерами из Казахстана.

В Астраханской области завершили два инвестпроекта за 53 млрд руб. Они были реализованы компаниями АПК «Астраханский» и «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть».

В Волгоградской области школы массово уходят на «удаленку» из-за ОРВИ и Covid-19.

Глава СКР хочет знать, почему в энгельсском кафе «Все ем» подают блюда с тараканами.

Саратовский суд рассмотрит дело о покушении на убийство в общественном месте. Инцидент произошел 14 апреля 2024 года: между двумя группами молодых людей возник конфликт, переросший в потасовку. Один из фигурантов попытался сбить оппонента.

Пензенское минцифры возглавил Максим Изосимов.

Глава пензенского минпрома Алмаз Хакимов ушел с поста.

В Сердобске Пензенской области готовятся к открытию нового круглосуточного урологического стационара. Он будет располагаться в районной больнице им. А.И. Настина.

Суд отменил запрет на строительство высотки на 2-й Дачной в Саратове. Иск в сентябре 2023 года администрация Саратова подала к ООО «Проэксперт», указывая, что ответчик не освоил землю в течение положенных трех лет. В суде выяснилось, что «Проэксперт» 6 мая 2019 года уступил права на участок бизнесмену Владимиру Кубанскому. 5 декабря предприниматель обратился за разрешением на строительство.

В Саратовской области за неделю выявили 151 зараженного COVID-19.

В Астраханской области возведут комплекс по выращиванию и переработке риса. Комплекс построят в Черноярском районе. Он будет работать в формате полного цикла.

Астраханский ЮЦСС обещает пополнить флот российско-иранской компании в 2025 году. В программе ЮЦСС значится завершение строительства пяти проектов на площадке АО ССЗ «Лотос» в Астраханской области: двух земснарядов с роторным и фрезерным рыхлителями, танкера-химовоза проекта RST 25/7 и многофункционального сухогруза проекта RSD 49. С площадки Астраханского судопроизводственного объединения (АСПО) передадут в эксплуатацию танкер-химовоз проекта 00216М и круизный лайнер PV300VD.

Семья главы Ртищевского района попала в больницу из-за отравления угарным газом.

Мэрия Астрахани за два года не нашла подрядчика для ремонта 37 улиц за 237 тыс руб.

Под Волгоградом несовершеннолетнего наказали колонией за гибель женщины в ДТП. Фигурант получил 2,5 года воспитательной колонии.

В Саратове возбудили дело против экс-бухгалтера СНТ за присвоение денег.

Волгоградец пойдет под суд за ущерб в 2,5 млн в результате вырубки деревьев.

Главой волгоградского облкомкультуры стала Светлана Сафронова.

Пензенская область поднялась в рейтинге субъектов РФ по качеству жизни. По итогам минувшего года регион занял 31-е место.

Под Саратовом продают пруд с рыбой и раками за 3,7 млн руб.

Нина Шевченко