Под Пензой подрядчика оштрафовали на 862 тыс. за нарушение условий госконтрактов

В Пензенской области суд обязал подрядчика выплатить свыше 862 тыс. руб. штрафа за нарушение условий госконтрактов. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки исполнения законодательства при реализации мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» прокуратура Бессоновского района выяснила, что в минувшем году ГБУЗ «Бессоновская РБ» заключило ряд госконтрактов на ремонт медучреждения в районном центре и врачебной амбулатории в селе Степановка. Работы оценили в более 16,8 млн руб.

При этом подрядная организация не отремонтировала объекты в установленные сроки. По инициативе надзорного ведомства суд привлек подрядчика к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, оштрафовал его на более 862 тыс. руб.

Павел Фролов