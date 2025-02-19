ООО «СП "Донское"» выплатило 45,7 млн за вред почвам в Волгоградской области

Специалисты Росприроднадзора провели выездную проверку и обнаружили загрязнение почвы на площади 7,3 тыс. кв. м в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выяснилось, что ООО «СП "Донское"» складировало отходы животноводства IV класса опасности на землю около коровника. Исследование проб почв показало превышение концентрации нитратов, кальция, калия, натрия и азота.

Росприроднадзор потребовал от организации добровольного возмещения ущерба, но та отказалась. После этого надзорное ведомство обратилось в Арбитражный суд, который поддержал требования. В итоге ООО «СП "Донское"» выплатило 45,7 млн руб.

Согласно данным Rusprofile, ООО «СП "Донское"» зарегистрировано в Калачевском районе Волгоградской области в марте 2004 года. Уставный капитал — 10 млн руб. Основным видом деятельности является выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Гендиректором организации числится Александр Колесниченко.

За 2023 год чистая прибыль ООО «СП "Донское"» составила 566 млн руб. при выручке в 1,6 млрд руб. В разделе «арбитражные дела» указано 37 дел на 282 млн руб.

Павел Фролов