Роспотребнадзор: вонь в Саратове не представляет опасности

Результаты лабораторных исследований проб воздуха в Саратове соответствуют гигиеническим нормативам. Такое заявление сделало региональное управление Роспотребнадзора после жалоб жителей на едкий запах.

Ранее «Ъ - Средняя Волга» сообщал, что вонь в областном центре была замечена в Заводском, Ленинском, Фрунзенском и Кировском районах. По данному факту прокуратура региона организовала проверку.

Губернатор Роман Бусаргин подчеркнул, что жалобы на едкий запах стали поступать еще 19 февраля. Глава Саратовской области поручил проверить деятельность промышленных предприятий и увеличить частоту взятия проб воздуха. Он отметил, что превышения концентрации вредных веществ не зафиксировано, а специалисты связывают запах с атмосферными явлениями.

Исследования проводились в шести точках всех районов города на 19 загрязняющих веществ. Все пробы соответствуют нормативам. Ситуация находится под контролем, и мониторинг продолжается, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале.

Саратовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также заявил, что превышения уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ в городе не зафиксировано.

Нина Шевченко