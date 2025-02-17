Семья главы Ртищевского района попала в больницу из-за отравления угарным газом

Глава Ртищевского района Саратовской области Александр Жуковский вместе с супругой и восьмилетним ребенком госпитализирован после отравления угарным газом. Об этом сообщили ТАСС в местных органах власти.

В министерстве здравоохранения региона подтвердили поступление в больницу двух взрослых и одного ребенка. Состояние пациентов оценивается как близкое к удовлетворительному, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Региональное следственное управление СКР начало проверку после инцидента. По предварительным данным, троих человек доставили в больницу из частного дома на ул. Льва Толстого в Ртищеве.

Прокуратура региона сообщила, что причиной отравления стало повреждение гофрированной трубы в жилье. Надзорное ведомство продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.

Нина Шевченко