В Энгельсе возбудили дело из-за рухнувшей в подвал лестницы на Ломоносова

В Энгельсе Саратовской области в пятиэтажном доме по ул. Ломоносова,15 обрушился лестничный пролет на первом этаже. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

По данным ведомства, лестница рухнула в подвал. Пострадавших нет. Место происшествия посетил заместитель прокурора города Иван Горин. Он поручил организовать проверки для выяснения обстоятельств инцидента.

Саратовское управление СКР возбудило уголовное дело в связи с оказанием небезопасных услуг. Ранее администрация района сообщала, что обрушение произошло на первом этаже. Управляющая компания дома «Мул-авто» заявила, что лестницу восстановят в ближайшее время.

В Telegram-канале «Новая газета – Энгельс» сообщили, что обрушилась часть лестницы в подъезде № 2. В серии постов отмечается, что подвал дома давно затоплен и воду никто не откачивал, что могло стать причиной инцидента.

Нина Шевченко