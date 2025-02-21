Дети есть, документа нет

Депутаты Саратовской области предложили упростить процедуру получения бесплатных земельных участков многодетными семьями. В частности, сейчас бывают ситуации, когда семьи не могут своевременно получить и предоставить необходимый для получения участка документ — удостоверение многодетной семьи. Депутаты и чиновники сошлись во мнении, что необходимо закрепить в законодательстве обязанность профильных ведомств обмениваться соответствующей информацией о льготниках напрямую, без участия самих заявителей. В прокуратуре напомнили, что на конец 2024 года в областном центре лишь треть многодетных семей обеспечена участками. Всего же за 13 лет действия программы участки получили менее половины многодетных семей в регионе. Общественники считают, что избавиться от очереди на землю помог бы полный перевод взаимодействия льготников и государства в электронную плоскость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратовском парламенте предложил внести очередные поправки в закон о помощи многодетным

Фото: Ася Сафиуллина В Саратовском парламенте предложил внести очередные поправки в закон о помощи многодетным

Фото: Ася Сафиуллина

В Саратовской области могут упростить процедуру предоставления земли многодетным семьям. Об этом сообщила пресс-служба облдумы по итогам заседания рабочей группы комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию.

С инициативой выступили депутаты от «Единой России» — Сергей Гладков, Роман Грибов, Ирина Колесникова, Дмитрий Полулях. Заместитель руководителя представительства губернатора и правительства области в органах власти Элеонора Еванжелиста напомнила, что согласно закону Саратовской области многодетные семьи, не подтвердившие свой статус и не имеющие на руках соответствующего удостоверения, получают отказ в предоставлении земли. Какое число многодетных семей сталкивается с такой проблемой, спикеры уточнить не смогли. Чтобы устранить правовой пробел и упростить процедуру, в законодательство необходимо внести изменения, которые избавят многодетных от необходимости предъявлять удостоверение. Схему предложено распространить и на процедуру получения денежных выплат вместо земли.

В случае принятия поправок данные о детях для предоставления земельных участков семьям будут запрашиваться посредством электронного документооборота.

На конец 2024 года в Саратовской области зарегистрировано более 24,3 тыс. многодетных семей, из которых 20 780 подали заявления для получения земельных участков, сообщили «Ъ — Средняя Волга» в областной прокуратуре. 27% из более чем 6,3 тыс. семей в Саратове и 30% из 4,1 тыс. семей в Энгельском районе получили землю к октябрю 2023 года.

Основной проблемой остается недостаточное обеспечение участков инфраструктурой, объясняют в надзорном ведомстве. По данным правительства, электроснабжение есть на 70,1% участков, автодороги — на 51,3%, водоснабжение — на 45,4%, а газоснабжение — на 39,7%. В Саратове потребность в финансировании электроснабжения выделяемых участков составляет 306,2 млн руб., газоснабжения — 293,3 млн руб., водоснабжения — 1,64 млрд руб. и водоотведения — 1,45 млн руб. В Энгельсском районе необходимы 120 млн руб. на электроснабжение и 520 млн руб. на водоснабжение.

При этом местные власти часто предлагают многодетным семьям непригодные для строительства участки, что приводит к дополнительным расходам бюджета, подчеркивают в надзорном ведомстве. Ориентировочная стоимость подведения сетей и дорог к земельным участкам составляет около 4,5 млрд руб., заключили в прокуратуре.

«Согласно указу президента, с 2024 года многодетным семьям положено цифровое удостоверение, поэтому новыми поправками в закон Саратовской области они хотят исключить бумажную форму»,— рассказала «Ъ — Средняя Волга» заместитель руководителя регионального отделения «Национальной родительской ассоциации» Мария Моргунова. «Непонятно, почему это не было сделано раньше, еще с начала прошлого года, когда вступил в силу указ президента. С 2025 действует электронный документооборот, так что многодетные семьи элементарно подтверждают свой статус через портал Госуслуг. То есть депутаты проделали чисто техническую работу»,— добавила госпожа Моргунова.

Общественница уточнила, что какие бы изменения депутаты не вносили в региональное законодательство, очередь многодетных растет, свободные земли не появляются, особенно в крупных городах — Саратове и Энгельсе. С необходимыми коммуникациями участки предоставляются крайне редко. Собеседница «Ъ» напомнила, что вместо участка под строительство дома можно получить денежную компенсацию, но на нее имеют право только те семьи, которые подтвердили статус малоимущих, да и сам номинал сертификата крайне мал — 250 тыс. руб.

«Рыночная стоимость участка в шесть соток составляет 400-500 тыс. руб., а кадастровая — еще выше. Чтобы очередь двигалась, нужно увеличивать сумму сертификата, потому что многих она не устраивает. А внесение технических моментов в корректировку документов положения не улучшит»,— считает Мария Моргунова.

Законодатели могли бы воспользоваться опытом распределения материнского капитала, который автоматизирован при помощи портала «Госуслуги», считает юрист, многодетный отец Дамир Ахмедшин.

«С землей нужно делать точно также. Как только родился третий ребенок, его зарегистрировали на «Госуслугах», в электронном виде нужно выдавать сертификат на предоставление земельного участка и несколько вариантов, как воспользоваться этой возможностью. А пока мы наблюдаем работу ради работы»,— считает юрист. По его мнению, президент предоставил возможность улучшить жилищные условия многодетных, но в Саратовской области эта инициатива сталкивается с отсутствием должного контроля. С 1 января 2012 года по 16 июня 2023 года было подано порядка 25 тыс. заявлений, а участки получили чуть менее 10,6 тыс. семей.

Татьяна Смирнова