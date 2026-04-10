При участии Газпромбанка подготовлено исследование о технологических мегатрендах

Технологии искусственного интеллекта, новые сети связи и автономные системы станут главными драйверами трансформации бизнеса в ближайшем будущем, говорится в аналитическом исследовании «Мегатренды 2026».

Исследование, подготовленное при участии Газпромбанка, «Газпром нефти» и ЗАО «Севергрупп», посвящено ключевым технологическим сдвигам, которые в ближайшие годы будут определять конкурентоспособность бизнеса.

В центре внимания исследования девять мегатрендов: от широкого внедрения искусственного интеллекта и новых типов связи до робототехники, квантовых технологий и новых подходов к защите данных. Аналитический отчет рассматривает эти направления через призму финансового сектора, промышленности и нефтегазовой отрасли.

По оценке аналитиков, 2026 год станет периодом перехода от точечных цифровых инициатив к системной технологической трансформации, перестройке бизнес-моделей, инфраструктуры и клиентского опыта.

Павел Салугин, исполнительный вице-президент Газпромбанка:

«Наше совместное исследование выступает не только обзором будущих технологических изменений, но и практическим инструментом для компаний, которым уже сегодня необходимо определить приоритеты, риски и точки роста в условиях быстро меняющейся среды. Для Газпромбанка эта работа имеет особое значение. Как опорный банк научно-технологического развития, мы рассматриваем такую глубокую технологическую экспертизу как часть стратегической миссии, которая заключается в том, чтобы перспективные технологии быстрее переходили из стадии идей и пилотов в целые индустрии, способствующие устойчивости экономики и созданию основы для долгосрочного роста».

Олег Третьяк, директор по цифровой трансформации «Газпром нефти»:

«Главная ценность исследования — не сам перечень трендов, а взгляд на каждый из них через призму трех больших индустрий. Мы оценили, как спутниковые сети помогут развивать промышленность в регионах Арктики, возможности квантовых компьютеров — изменить подходы к шифрованию информации и кибербезопасности, влияние искусственного интеллекта — на управление рынками. Подобного совместного межотраслевого отчета в России прежде не публиковалось. С его помощью мы попытались заглянуть в будущее и понять, как подготовить наших сотрудников к работе с передовыми технологиями, сохранив человека в центре принятия решений».

Александр Бубнов, руководитель центра экспертизы по инновациям и трендам Академии по развитию бизнес-системы «Севергрупп»:

«Перед нами не просто прогноз, а стратегический ориентир на ближайшее десятилетие. Технологические мегатренды уже сегодня формируют новую реальность, в которой конкурентоспособность определяется скоростью адаптации и глубиной цифровой трансформации. Наш совместный отчет — это инструмент для осмысленного выбора: какие вызовы превратить в возможности, а какие тренды — в долгосрочные преимущества».