Пензенские власти хотят передавать в лесфонд неиспользуемые сельхоз земли

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил передать в лесной фонд земли сельскохозяйственного назначения, заросшие и неиспользуемые в сельхозе. Данный вопрос согласован с главой регионального минсельхоза на заседании областного правительства.

Также региональные власти обсудили переход на новую цифровую систему управления лесным хозяйством. Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Ришат Алтынбаев сообщил губернатору о введении Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК) с 2025 года.

Пензенская область вошла в пятерку регионов, лучше всего подготовленных к работе с ФГИС ЛК. Система объединяет данные о лесном реестре, использовании и охране лесов, а также учете древесины.

Нина Шевченко