В Саратове временно переселят жильцов из дома на Новоузенской за 2,3 млн рублей

В Саратове планируют разместить на временное проживание 43 человек в течение 90 дней с начала 2025 года. Жители получат благоустроенные помещения без оплаты коммунальных услуг. Соответствующий тендер объявила администрация Фрунзенского района на портале «ЕИС Закупки».

Мероприятия связаны с предотвращением чрезвычайной ситуации из-за возможного обрушения аварийного многоквартирного дома на ул. Новоузенская, 220. Начальная максимальная цена контракта на оказание услуги по временному размещению — 2,322 млн руб.

Сроки контракта начинаются с даты вселения граждан и продолжатся не более 90 дней до выезда. Полностью переселить жильцов требуется до 29 декабря 2025 года.

Нина Шевченко