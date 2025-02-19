В Астрахани ищут СМИ, которое будет вещать о работе гордумы за 194 тыс. руб
Астраханская городская дума объявила тендер стоимостью 193,75 тыс. руб. По данным портала «ЕИС Закупки», электронный аукцион направлен на поиск сетевое издание (СМИ), которое будет публиковать информацию о деятельности парламента.
В требованиях к исполнителю указано, что СМИ должно быть зарегистрировано в Роскомнадзоре и публиковать материалы на русском языке. Средняя посещаемость сайта - не менее 2 тыс. уникальных посетителей в сутки. Кроме того, заказчик отмечает, что 70% контента сайта должно иметь отношение к Астраханской области.
Что касается технического задания, гордума требует, чтобы сетевое издание могло обеспечить возможность личного присутствия корреспондента на мероприятиях, проводимых чиновниками. При этом СМИ будет обязано оповещать об этом информационно-аналитический отдел городского парламента не менее чем за два часа до начала заседания. Также подрядчик должен обеспечить качественную подготовку материалов и их своевременное размещение на главной странице сайта, предварительно согласовав это с пресс-службой заказчика. В техзадании уточняется, что новости о деятельности гордумы не должны сопровождаться редакционными комментариями, в независимости от их формы, а также иллюстрациями и заголовками, несогласованными с информационным отделом.
Сетевое издание, согласно описанию объекта закупки, обязано обеспечить публикацию запрашиваемых материалов или присутствие корреспондента на мероприятиях в любой день недели. СМИ требуется публиковать тексты парламента в срок не более четырех часов с момента предоставления их пресс-службой. То есть, фактически, все политические материалы сетевое издание должно готовить совместно с информационно-аналитическим отделом гордумы.
Из проекта контракта следует, что к работе исполнитель обязан приступить с момента подписания договора об оказании услуг. Публикации необходимо ставить на сайт до 15 декабря 2025 года. Заявки на участие в аукционе принимают до 27 февраля.