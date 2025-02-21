Суд по иску Росприроднадзора обязал администрацию Астрахани убрать свалку

Нижне-Волжское управление Росприроднадзора провело выездную проверку и обнаружило несанкционированную свалку на площади свыше 2,4 тыс. кв. м в Советском районе Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты выявили на территории твердые коммунальные отходы, строительный мусор. Управление объявило предостережение в адрес администрации Астрахани о недопустимости нарушения обязательных требований.

Повторный выезд показал, что свалка все еще на месте. Управление попросило Советский районный суд обязать администрацию Астрахани убрать свалку. Суд в полном объеме удовлетворил требования. Судебное решение в законную силу не вступило.

Павел Фролов