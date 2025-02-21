Глава СКР хочет знать, почему волгоградцев переселили в ЖК без инфраструктуры

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов еще раз возбудит уголовное дело по обращению жителей Волгограда о нарушении их прав при расселении аварийных домов и доложит о ходе и результатах расследования. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает инфоцентр.

Согласно релизу, проживающие в Волгограде граждане в видеообращении к господину Бастрыкину, опубликованному в соцсети, рассказали о продолжающемся нарушении их прав при расселении из аварийных домов. Со слов заявителей, администрация решила обеспечить их квартирами в ЖК «На Матросова» взамен непригодного для проживания жилья. Волгоградцы подчеркнули, что новостройки сильно удалены от места их проживания, в районе нет уличного освещения, объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

Также граждане рассказали, что здания расположены в болотистой местности, из-за чего в квартирах наблюдается плесень. Горожане, включая пожилых людей и семьи с детьми, неоднократно обращались в уполномоченные органы, но безрезультатно. Сейчас их через суд вынуждают покинуть дома. Городские власти ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее господин Бастрыкин уже требовал доклад по этой ситуации. Следственные органы регионального подразделения СКР дважды возбуждали уголовные дела по данному факту. И.о. прокурора Краснооктябрьского района Волгограда Роман Туранцев и прокурор района Сергей Истомин отменили постановления. Сейчас первое решение обжалуется следствием городскому прокурору Петру Треглазову, а второе — его заместителю Илье Юдину.

Павел Фролов