Астраханская служба занятости планирует трудоустраивать граждан за два месяца

Агентство по занятости населения Астраханской области планирует сократить среднее время трудоустройства до 63 дней для всех и до 56 дней для безработных к 2026 году. Соответствующую инициативу ведомство начало реализовывать в текущем году в рамках программ нацпроекта «Кадры», сообщили в пресс-службе.

По итогам 2024 года 10,3 тыс. астраханцев нашли работу через службу занятости населения, из которых 4 тыс. трудоустроились за месяц. Анализ данных показал, что женщины легче устраивались на работу за короткий срок. Среди трудоустроенных 2,3 тыс. женщин и 1,7 тыс. мужчин. Большинство из них проживают в областном центре (2,9 тыс. человек), остальные — в сельской местности (1,1 тыс.). Первое место на рынке труда заняли 1,8 тыс. человек, среди которых 1,2 тыс. жителей региона в возрасте от 16 до 29 лет. В среднем, они тратили 71 день на поиск постоянной работы в прошлом году.

Средняя продолжительность безработицы за указанный период зависела от ряда факторов. Сельские жители стояли на учете как безработные в среднем 2 месяца, молодые люди — 2,2 месяца, инвалиды — 3,3 месяца, женщины — 2,9 месяца.

Нина Шевченко