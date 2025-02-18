В Саратовской области за неделю выявили 151 зараженного COVID-19

В Саратовской области за минувшую неделю зафиксировали 151 случай заболевания коронавирусом. До настоящего времени в регионе COVID-19 подхватили более 356 тыс. человек.

С начала эпидемии выздоровели 349,8 тыс. жителей Саратовской области. Больше всего заболевших за неделю обнаружили в Энгельсском районе — 75.

Что касается Саратова, то за указанный период там выявили 45 зараженных. В Хвалынском и Балашовском районах количество заболевших составило 13 и 10 человек соответственно.

Павел Фролов