Насос остался вне конкуренции

ООО «Кристалл-2001» прекратит эксплуатацию насосной станции в Гагаринском районе Саратова — договор аренды расторг суд. Документ коммерческая структура и районные власти подписали в 2019 году. Однако в 2021 году эти объекты перешли городскому комитету по управлению имуществом в результате расширения Саратова. Представлявший в суде городские власти прокурор заявил, что договор аренды незаконен, так как был заключен без конкурса. Арендатор обжаловать решение не планирует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристалл-2001 взял имущество в аренду в 2019 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Кристалл-2001 взял имущество в аренду в 2019 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Саратовской области признал недействительной сделку по передаче канализационного комплекса в Саратове в аренду ООО «Кристалл-2001». В качестве истца выступил зампрокурора региона, представлявший интересы городской администрации. Ответчиками выступали ООО «Кристалл-2001» и комитет по управлению имуществом Саратова.

Основная часть имущественного комплекса построена еще в 1968 году: водопровод, канализационная насосная станция, водоочистные сооружения и другие инфраструктурные объекты. Из материалов дела следует, что в сентябре 2019 года между администрацией Краснооктябрьского МО Саратовского района Саратовской области и ООО «Кристалл-2001» был заключен договор на аренду имущества на неопределенный срок. В конце 2021 года объекты водоснабжения были изъяты из собственности Краснооктябрьского МО и переданы в КУИ Саратова. Условия договора изменились, однако новый договор или дополнительное соглашение не заключалось.

ООО «Кристалл-2001» занимается распределением воды для питьевых и промышленных нужд. Оно было зарегистрирована в 2002 году в селе Клещевка в Саратове. Руководителем с 2004 года является Николай Обыденнов. Юрлицо неоднократно фигурировало в качестве ответчика в разбирательствах, связанных с неоплаченными задолженностями.

Так, в ноябре 2013 года выяснилось, что администрацией Усть-Курдюмского МО не принимаются необходимые меры к взысканию с ООО «Кристалл 2001» задолженности по арендной плате за использование муниципальных водопроводов. Сумма долга превысила 1 млн руб. Нарушение было выявлено прокуратурой. В адрес должника за три года направлялись только две претензии об оплате задолженности. В адрес главы муниципалитета было внесено представление.

В июне 2018 года ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» (КВС) обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с иском к ООО «Кристалл-2001» о взыскании задолженности за водоснабжение и водоотведение за период с января по февраль 2018 года. Суд исковые требования удовлетворил, с компании взыскали 3,8 млн руб.

В августе 2020 года у ООО «КВС» снова возникли претензии к ООО «Кристалл-2001» из-за задолженности. Концессия сообщила о прекращении подачи юридическому лицу холодной воды. Поводом для этого послужила дебиторская задолженность в размере более 5,2 млн руб.

По версии истца, между законным владельцем объектов и ООО «Кристал-2001» фактически был заключен договор аренды, по условиям которого объекты водоснабжения незаконно остались во владении частной компании, которая при этом продолжала вносить плату. Истец попросил признать сделку ничтожной.

Заместитель прокурора, представляющий интересы городской администрации, пояснил, что по закону подобные договоры в отношении государственного или муниципального имущества могут заключаться только по результатам конкурсов или аукционов, которые не проводились. В итоге Арбитражный суд Саратовской области решил исковые требования удовлетворить. Сделка была признана ничтожной.

Руководитель ООО «Кристал-2001» Николай Обыденнов сообщил «Ъ — Средняя Волга», что не собирается обжаловать решение суда, однако от дальнейших комментариев отказался.

Светлана Федорова