В Волгоградской области появились новые мировые судьи

В Волгоградской области назначили новых мировых судей. Об этом сообщили в облдуме.

Так, по представлению Волгоградского облсуда мировым судьей судебного участка № 109 Советского района стал Евгений Тельбухов. Должность мирового судьи на участке № 91 в Красноармейском районе получила Анастасия Юрина.

Исполнять обязанности мирового судьи участка № 125 Дубовского района начал Сергей Калинин. Аудитором контрольно-счетной палаты области назначен Алексей Буряков.

Павел Фролов