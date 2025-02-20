И.п. мэра Саратова поручил усилить работу по отлову безнадзорных животных

В Саратове активизируют работу по отлову безнадзорных животных. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале и.п. мэра Михаил Исаев.

По словам господина Исаева, он уже поручил председателю комитета по ЖКХ и главам районных администраций усилить соответствующую работу. Он назвал серьезным вопросом многочисленные сообщения от саратовцев касательно присутствия безнадзорных животных на улицах города.

Михаил Исаев отметил: с начала текущего года в Саратове насчитывается 169 отловленных особей. Он лично осмотрел пункт временного содержания животных в Заводском районе. Там есть два блока по 10 вольеров на пять собак каждый, 33 индивидуальные клетки для карантинного отделения, ветеринарный кабинет.

Павел Фролов