В квалификационную коллегию судей Саратовской области не пустят иноагентов

Граждане иностранных государств или лица со статусом иностранных агентов не смогут стать членами квалификационной коллегии судей (ККС) Саратовской области. Соответствующие изменения в местное законодательство поддержал комитет по государственному строительству и местному самоуправлению областной думы.

Еще в 2024 году областной парламент предложил внести соответствующие изменения в федеральное законодательство. Авторы сочли необходимым лишать полномочий членов ККС, если у них есть иностранное гражданство, вид на жительство, статус иноагента. В декабре прошлого года Совет Федерации одобрил необходимые поправки в законы «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» и «Об органах судейского сообщества».

Глава профильного комитета областной думы Сергей Гладков («Единая Россия») объяснил, что раз поправки приняты на федеральном уровне, то в региональные нормативные акты необходимо внести изменения, касающиеся содержания анкет претендентов в ККС. Депутат Владимир Есипов («КПРФ») поинтересовался, как много человек попадает под действие нового закона.

Сергей Гладков пояснил, что закон был принят в конце прошлого года и на уже действующий состав влиять не будет, новые правила будут распространяться на следующий состав ККС.

Татьяна Смирнова