ФСБ предотвратила покушение на чиновника правительства Саратовской области

ФСБ России предотвратила теракт, планируемый украинскими спецслужбами против сотрудника правительства Саратовской области, сообщает пресс-служба. Задержан гражданин РФ, завербованный в 2024 году на Украине.

Диверсант прошел подготовку в Киеве и прибыл в Россию для совершения терактов. Он наблюдал за маршрутами чиновника и собирал данные о военном аэродроме в Энгельсе, фиксируя удары беспилотников по объектам топливно-энергетического комплекса.

Фигурант изъял из заранее заготовленного схрона взрывное устройство для подрыва служебного автомобиля чиновника. Во время задержания он оказал сопротивление и был убит. Никто не пострадал. Взрывное устройство, пистолет Макарова и средства наблюдения забрали силовики .

Следственный отдел УФСБ России по Саратовской области возбудил уголовное дело. Проводятся необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств инцидента. На какое должностное лицо планировалось совершить покушение УФСБ не сообщает.

Никита Маркелов