Глава пензенского минпрома Алмаз Хакимов ушел с поста

Министр экономического развития и промышленности Пензенской области Алмаз Хакимов покинул свой пост. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в социальных сетях 18 февраля.

Несмотря на отставку, господин Хакимов сохранит должность заместителя председателя правительства.

В настоящее время и.о. министра назначен Роман Трялин. Ранее он занимал пост первого заместителя. Назначение господина Трялина ожидает согласование с региональным минпромом.

Алмаз Хакимов возглавлял пензенский минпром с октября 2021 года, сначала в качестве временно исполняющего обязанности. Роман Трялин был назначен замминистра в октябре того же года.

Нина Шевченко