В Саратовской области вырос в цене «средний» бензин и подешевел «дизель»

В Саратовской области на минувшей неделе стали дороже два вида топлива, еще два упали в цене. На это указывают данные Росстата за 10-16 февраля.

Средняя стоимость литра бензина в регионе составила 57,42 руб. — рост на 7 коп. к предыдущей неделе. Литр АИ-92 вырос в цене до 55,23 руб., также увеличившись на 7 коп.

Что касается АИ-95, он подорожал на 11 коп. до 59,61 руб. В случае с АИ-98 речь идет о 82,98 руб. — снижение цены на 34 коп. Стало дешевле в регионе и дизельное топливо. Оно стоит 67,62 руб. (-4 коп.).

Павел Фролов