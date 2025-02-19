Под Астраханью будут судить жителя Кумертау за мошенничество в крупном размере

Харабалинский районный суд Астраханской области рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении жителя Кумертау. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного органа, фигурант в соцсети сообщил жителю Харабалинского района, что якобы является организатором инвестиционной команды, занимающейся операциями с золотом. Он предложил астраханцу внести деньги и пообещал еженедельный доход в 30 тыс. руб. В итоге у пострадавшего похитили свыше 330 тыс. руб. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила материалы в суд на рассмотрение.

В итоге фигурант похитил свыше 330 тыс. руб. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила материалы в суд на рассмотрение.

Павел Фролов